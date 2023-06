Raffi Ahmad Undang Alan Walker ke Rumahnya, Netizen Berharap Lionel Messi dan Coldplay jadi Tamu Selanjutnya

PIKIRAN RAKYAT - Raffi Ahmad kembali membuat netizen terkejut karena kembali mengundang tamu internasional ke rumah barunya. Usai mengundang member NCT sub unit DoJaeJung, kini suami Nagita Slavina itu mengundang DJ asal Inggris Alan Walker ke Andara.

Pertemuan tersebut diunggah Raffi Ahmad dalam akun Instagram pribadinya @raffinagita1717 pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam unggahannya tampak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Alan Walker, dan Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) berfoto bersama.

Dalam foto tersebut, tampak Raffi dan Alan berdiri diatas mobil mewah milik Sultan Andara tersebut, sedangkan Nagita tampak berdiri di tengah mobil tersebut sambil menggendong anak keduanya tersebut.

"Welcome To ANDARA @alanwalkermusic Private Party in My House AMAZING," ujar Raffi Ahmad.

Pasangan Andara ini pun mengajak sang DJ untuk melihat megahnya rumah baru mereka. Mulanya Alan tampak canggung saat memasuki kediaman Raffi, namun suasana mencair saat sang presenter mulai mengajaknya berkeliling.

Alan pun mencoba menaiki ayunan yang ada di kamar Rafathar. Tak ketinggalan putra sulung Raffi Ahmad itu juga salim ke Alan Walker saat pertama kali datang.

Hal yang paling membuat Alan syok adalah garasi rumah Raffi yang penuh dengan motor dan mobil mewah. Dalam garasi tersebut berjajar mobil Lamborghini hingga Range Rover.

“Hallo, it’s crazy guys, look at the house (halo, ini gila, lihat rumah ini)” kata Alan Walker saat melihat garasi Raffi.