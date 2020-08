Lama Tak Terdengar, Kang So Ra Umumkan akan Segera Menikah

PIKIRAN RAKYAT - Artis cantik asal Korea Selatan, Kang So Ra baru saja mengejutkan penggemarnya lewat kabar terbaru.

Lama tak terlihat di layar kaca, perempuan yang pernah membintangi drama Doctor Stranger ini kini mengumumkan dirinya akan segera melepas masa lajang bersama seorang yang dicintainya.

Lewat agensinya, PlumA&C, Kang So Ra mengabarkan akan menikah dengan seorang dari kalangan non-selebriti.

"Halo, ini PlumA & C. Kami di sini berbagi berita tentang aktris Kang So Ra. Kang So Ra telah memutuskan untuk menikah dengan pacar non-selebriti yang lebih tua darinya, berdasarkan rasa saling mencintai dan percaya satu sama lain," ujar agensi Kang So Ra seperti yang dikutip dari Soompi.

Diketahui, pernikahan Kang So Ra dan kekasihnya awalnya akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 mendatang. Namun, karena situasi penyebaran corona di Korea Selatan semakin memburuk, akhirnya acara tersebut dibatalkan.

"Pernikahan itu semula dijadwalkan pada 29 Agustus, tetapi upacara dibatalkan karena situasi COVID-19 yang memburuk lagi. Upacara akan diganti dengan pertemuan kecil antara pasangan dan keluarga langsung mereka," sambungnya.

Diwakili Agensinya, Kang So Ra meminta para awak media tak mengekspos kabar pernikahannya lantaran calon suaminya datang dari keluarga non-selebriti. So Ra menyebutkan ingin menjaga kenyamanan keluarga sang calon.