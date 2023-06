Dee Lestari Rayakan Waisak Bersama Anak di Candi Borobudur: Tak Sangka Bisa Kembali

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi sekaligus penulis Dewi Dee Lestari membeberkan pengalamannya merayakan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur pada Minggu, 4 Juni 2023.

Dee Lestari bersama kedua anaknya, Keenan Avalokita Kirana dan Atisha Prajna nampak mengabadikan momen Hari Raya Waisak di pelataran Candi Borobudur. Penulis Perahu Kertas itu memanjatkan syukur atas kesempatan memperingati Hari Raya Waisak bersama keluarga kecilnya itu.

"Bersyukur sekali bisa ber-Waisak di Borobudur bersama anak-anak," ujar Dee Lestari dalam pernyataan di akun Instagram-nya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 5 Juni 2023.

Dee Lestari, kemudian mengingat kembali kenangan bersama mendiang suaminya, Reza Gunawan saat menghadiri Hari Raya Waisak yang pertama kali dilakukan di Candi Borobudur pada tahun lalu.

Saat itu, Dee Lestari mengaku hanya diijinkan melakukan prosesi Waisak di halaman Candi Borobudur.

"I was here a year ago with Reza. It was our first Waisak in Borobudur, meski prosesi saat itu hanya bisa diadakan di halaman candi karena masa pandemi," ujarnya menerangkan penjelasan.

Kini, peringatan Hari Raya Waisak juga digelar di Candi Borobudur, dengan lebih lengkap lantaran kehadiran dua anaknya dan jiwa mendiang suaminya.

"Tidak sangka bisa kembali tahun ini ke Borobudur, lengkap bersama Keenan dan Atisha. In spirit, in oneness, Reza is with us here as well," ujarnya lagi.