Alan Walker Syok Lihat Kemegahan Garasi di Rumah Baru Raffi Ahmad: It's Crazy Guys

PIKIRAN RAKYAT – Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak dimungkiri merupakan selebritis kondang di Indonesia. Ketenaran mereka bahkan sampai membuat Raffi dan Gigi diajak Kerjasama dengan selebritis luar negeri.

Deretan tokoh besar seperti Siwon Choi, Ronaldinho, hingga NCT DoJaeJung bahkan sudah menginjakkan kaki di Andara, rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beberapa waktu lalu keluarga Sultan Andara ini trending di Twitter selama berhari-hari usai menjamu anggota NCT Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo tersebut.

Tak berselang lama, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mendatangkan selebritis dunia sekaligus DJ kondang Alan Walker ke rumah baru mereka. Pasangan ini mengajak sang DJ untuk house tour dan melihat megahnya rumah baru yang ada di kawasan Andara.

Saat menginjakkan kaki pertama kali di rumah Raffi, Alan nampak sedikit canggung. Namun suasana mulai mencair saat sang presenter mulai mengajak Alan berkeliling.

DJ dunia tersebut bahkan mencoba menaiki ayunan yang ada di kamar Rafathar. Tak ketinggalan putra sulung Raffi Ahmad itu juga salim ke Alan Walker saat pertama kali datang.

Hal yang paling membuat Alan syok adalah garasi rumah Raffi yang penuh dengan motor dan mobil mewah. Dalam garasi tersebut berjajar mobil Lamborghini hingga Range Rover.

“Hallo, it’s crazy guys, look at the house (halo, ini gila, lihat rumah ini)” kata Alan Walker saat melihat garasi Raffi.

Alan menampilkan lift di garasi yang digunakan untuk memarkirkan Lamborghini. Dia nampak heran dengan kecanggihan dari lift tersebut.