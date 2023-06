Raffi Ahmad Datangkan Alan Walker ke Andara, Adakan Private Party

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Raffi Ahmad lagi-lagi mengundang sorotan mata netizen karena tamu internasional yang didatangkan ke rumahnya. Kali ini, Raffi Ahmad mengundang DJ asal Inggris, Alan Walker ke Andara.

Momen pertemuan Raffi Ahmad dan Alan Walker dibagikan ke unggahan di Instagram @raffinagita1717, dia mengunggah tiga foto dan sebuah video kebersamaan mereka.

Bersama Alan Walker, Raffi Ahmad mengadakan private party di rumahnya. "Welcome To ANDARA @alanwalkermusic Private Party in My House AMAZING," kata Raffi Ahmad.

Dalam unggahan tersebut, Raffi Ahmad mengunggah foto bersama Alan Walker ketika berada di garasi rumah barunya. Terlihat, Alan Walker berdiri di atas mobil Ferrari milik Raffi Ahmad.

"Alan Walker hero," ucap Raffi Ahmad.

Tampak juga Nagita Slavina dan Rayyanza ikut dalam foto tersebut. Selain itu, Raffi Ahmad juga mengunggah momen ketika Alan Walker mencicipi berbagai hidangan khas Indonesia.

Unggahan Raffi Ahmad tersebut dikomentari oleh Alan Walker. "Terima kasih. Thank you for having us!," tutur Alan Walker.

Deretan Tamu Internasional Raffi Ahmad

Rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara rupanya bukan hanya sekedar rumah tempat tinggal. Rumah yang menyatu dengan kantor RANS Entertainment pernah didatangi tamu-tamu Internasional, mulai dari Korea Selatan hingga Inggris.