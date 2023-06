Jungkook BTS Debut Solo Juli Mendatang, BIGHIT Music: Ya Telah Terkonfirmasi

PIKIRAN RAKYAT - BIGHIT Music akhirnya buka suara tentang kabar yang mengatakan Jungkook BTS akan debut solo perdananya pada 14 Juli 2023 mendatang. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan Sports Chosun, Minggu, 4 Juni 2023.

Dalam artikel tersebut, member termuda BTS itu akan memiliki lagu berbahasa Inggris dalam album solonya. Kemungkinan, Jungkook akan mempromosikan album solonya di luar negeri.

Agensi Jungkook BTS, BIGHIT Music merilis keterangan resmi untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Pihaknya membenarkan Jungkook akan debut solo pada bulan Juli 2023 mendatang.

"Kami baru akan merilis keterangan resmi terkait rencana tersebut, ketika jadwal rilis album solo Jungkook telah terkonfirmasi," kata BIGHIT Music dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi.

Sebelumnya, Jungkook BTS telah merilis lagu solonya berjudul Euphoria, Begin, dan Still With You. Jungkook juga merilis lagu Dreamers yang menjadi lagu Piala Dunia 2022 Qatar.

Perdana Nyanyi Lagu Dreamers di Qatar

Jungkook, salah satu personel BTS akan membawakan single terbaru dalam opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar yang digelar hari ini, Minggu, 20 November 2022.

Single berjudul Dreamers milik Jeon Jungkook didapuk sebagai lagu tema Piala Dunia 2022 di Qatar.

Jungkook menjadi salah satu penampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2022 yang digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, mulai pukul 16.30 waktu setempat atau 21.30 WIB.