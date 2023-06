NCT Dream Beri Kejutan untuk Fans Saat Konser di Seoul, Bocorkan Judul Lagu Baru

PIKIRAN RAKYAT – Salah satu grup idola K-pop besutan SM Entertainment, NCT Dream kembali menggemparkan para fans di Twitter. Pasalnya, grup beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung itu baru saja memberikan bocoran mengenai album terbarunya.

Hal itu terjadi saat konser encore NCT Dream bertajuk THE DREAM SHOW 2: In YOUR DREAM pada hari terakhir. Konser tambahan yang digelar di Seoul, Korea Selatan itu pun kemudian membuat para fans heboh.

Kehebohan tersebut bermula saat Mark menyampaikan bahwa mereka memiliki hadiah khusus untuk para fans sebagai akhir untuk menutup konser encore yang digelar selama tiga hari tersebut. Setelah itu, para anggota NCT Dream pun membungkuk dan meninggalkan panggung konser.

Mengejutkannya, teaser dengan judul Broken Melodies pun keluar dari layar membuat para fans berteriak histeris. Disebutkan bahwa lagu baru tersebut akan segera rilis pada Juni 2023.

Meski demikian, belum ada informasi pasti mengenai detail perilisan Broken Melodies tersebut. Namun sebelumnya, SM Entertainment telah mengabarkan bahwa grup di bawah naungannya itu telah dijadwalkan akan merilis full album ketiga pada tahun ini.

Momen ini pun membuat para fans yang tidak menonton konser secara langsung juga ikut kegirangan. Hal tersebut diketahui melalui media sosial Twitter.

“Broken Melodies NCT Dream? Oh My God,” kata pemilik akun @J**** dikutip pada Minggu, 4 Juni 2023.

“NCT Dream comeback is getting real (comeback NCT Dream semakin nyata),” ujar pemilik akun @H***.