Rachel Zegler Dikritik Jadi Pemeran Snow White, Terungkap Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT – Film remake dari Snow White dan the Seven Dwarfs akan segera dirilis pada 22 Maret 2024. Hal tersebut disampaikan oleh House of Mouse yang menetapkan beberapa judul film Disney lainnya di tahun yang sama, seperti Inside Out 2 yang rilis pada 14 Juni dan Mufasa: The Lion King pada 5 Juli.

Disutradarai oleh Marc Webb, film animasi Disney tahun 1937 ini akan diadaptasi menggunakan skenario oleh Greta Gerwig dan Erin Cressida Wilson. Dengan Rachel Zegler yang berperan sebagai bintang utama.

Selain Rachel Zegler, film live action Snow White itu juga dibintangi oleh aktris Wonder Woman Gal Gadot sebagai Ratu Jahat. Martin Klebba juga akan berperan sebagai Grumpy dalam film tersebut, namun belum ada informasi casting lain terkait para kurcaci tersebut.

Kendati demikian, pembuatan ulang film Snow White ini menuai kritikan dari bintang 'Game of Thrones' Peter Dinklage yang menilai bahwa tidak masuk akal memerankan artis Latina sebagai Putri Salju dengan memasukan karakter orang-orang kecil seperti di film animasi aslinya.

Baca Juga: Beruang di Amerika Serikat Terobos Toko dan Lahap 60 Cupcake, Pegawai Ketakutan

"Secara harfiah tidak menyinggung siapapun, tetapi saya sedikit terkejut ketika mereka sangat bangga memilih aktris Latina sebagai Putri Salju, tetapi Anda masih menceritakan kisah Putri Salju dan Tujuh Kurcaci," kata Dinklage, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Movie Web pada Sabtu, 3 Juni 2023.

"Ambil langkah mundur dan lihat apa yang Anda lakukan di sana. Tidak masuk akal bagiku... Anda progresif dalam satu cara, tetapi kemudian Anda masih membuat cerita mundur tentang tujuh kurcaci yang tinggal di gua bersama, apa yang kamu lakukan, kawan?” ujarnya.

Sama seperti “The Little Mermaid”, film remake dari animasi Disney itu pun mendapatkan kritikan tentang pemeran utama yang dinilai jauh berbeda dari gambaran kisah aslinya. Kendati demikian, Rachel Zegler mengaku terkejut sekaligus senang bisa berperan sebagai putri dalam film ini.

"Tidak pernah dalam sejuta tahun saya membayangkan bahwa ini akan menjadi kemungkinan bagi saya," kata Zegler.