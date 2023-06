Isu One Direction Comeback Kian Santer, Kini Beredar Unreleased Song dari Album Four

PIKIRAN RAKYAT - Kabar One Direction comeback kian santer setelah beredar unreleased song yang mengejutkan kalangan penggemarnya. Unreleased song itu beredar di YouTube dengan foto lengkap kelima member yakni Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik itu.

Unreleased song One Direction yang beredar diduga berasal dari album "Four" yang dirilis pada 2014 dengan judul "Where We Are".

Para penggemar One Direction di media sosial tampak terkejut dengan beredarnya unreleased song itu.

"Hah heh hoh gua dah kayak keong," ujar pengguna Twitter @cahrles***.

"Buset beneran vibes album four banget," ujar pengguna Twitter @demt***.

"Ngebadut dulu aja si," ujar pengguna Twitter @shavn***.

"Tega klean yhh @onedirection, plisss stop buat huru hara. Tinggal comeback apa susahnya sih???" ujar pengguna Twitter @queenxi***.

"Omg ini unreleased, masih berlima suaranya lengkap," ujar pengguna Twitter @chavez***.

"Bukan suara AI kan?" ujar pengguna Twitter @sulky***.