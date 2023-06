5 Tingkah DoJaeJung NCT di Rumah Raffi Ahmad yang Curi Perhatian, Salah Satunya Makan Tempe Bacem

PIKIRAN RAKYAT - Tiga member NCT berjuluk Dojaejung berkunjung ke kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Aktivitas ketiganya di kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ramai dibicarakan para penggemarnya.

Dojaejung menampilkan raut wajah yang kompak dan antusias saat memasuki rumah mewah Raffi-Nagita, terutama saat melihat berbagai fasilitas di dalamnya yang membuat mereka takjub.

Beberapa di antara barang yang membuat mereka takjub adalah keberadaan lift dan ruang bermain anak-anak yang membuat mereka dibuat takjub.

Adapun beberapa tingkah Dojaejung di rumah Raffi-Nagita yang ramai dibicarakan para penggemarnya adalah sebagai berikut.

1. Jaehyun Salim ke Rafathar

Saat itu, Jaehyun memulai dengan melakukan tos tangan pada Rafathar, tetapi dilarang oleh Nagita.

Nagita, kemudian meminta sang anak untuk melakukan salim kepada Jaehyun.

Hanya saja, Jaehyun yang kebingungan justru melakukan salim balik kepada Rafathar.

Sontak, Nagita menjelaskan mengenai salim yang ada di Indonesia.

"No no no, so younger to do (salim) that older," ujar Nagita ke Jaehyun yang nampak malu-malu karena melakukan kesalahan memahami makna salim.