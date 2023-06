Netizen Kaitkan Wajah Baru Deddy Corbuzier dengan Episode Squidward Ganteng di Kartun Spongebob SquarePants

PIKIRAN RAKYAT - Perubahan wajah Deddy Corbuzier dikaitkan dengan salah satu episode di kartun Spongebob SquarePants. Tayangan yang dimaksud adalah episode 99 musim kelima dengan judul "The Two Faces Of Squidward".

Penampilan baru Deddy Corbuzier dinilai berbeda, karena bentuk dagunya yang kotak dan tirus. Oleh karena itu, netizen menyebut sang mantan mentalis itu mirip Squidward ganteng.

Dalam episode tersebut, Squidward Tentacles diceritakan mengalami perubahan wajah setelah terkena hantaman pintu dapur Krusty Krab oleh Spongebob. Bukannya babak belur, wajah karakter animasi berbentuk gurita itu justru bertambah tampan.

Squidward diketahui 2 kali berganti wajah dalam episode tersebut, dan perubahan keduanya dinilai mirip dengan sosok Deddy Corbuzier saat ini. Badan berotot dan bentuk wajah yang tegas pun disebut semakin membuat keduanya mirip.

"Kok Deddy makin ke sini makin mirip Squidward yang tampan dan pemberani ya," kata akun @su**sukas**an.

"Jadi ingat Squidward," ucap akun @i**k.*7.

"Stem cell dari kulit Squidward," kata akun @u*er**73687507**9.

"Definisi ganteng versi Squidward," tutur akun @N*Me_H*b.