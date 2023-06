Insiden Kepala Jungwoo NCT Terbentur Tiang Saat Main Perosotan dengan Rafathar

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini menerima tiga member NCT yakni Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo di kediaman mereka. Ketiganya begitu menikmati arena bermain yang disediakan dalam rumah untuk anak pertama keluarga itu, Rafathar Malik Ahmad.

Arena bermain milik Rafathar itu, mendadak membuat tiga member NCT begitu bergembira. Doyoung bahkan terlihat tak malu-malu mencoba ayunan yang semula diduduki Rafathar.

"I want to try this (aku ingin mencoba ayunan ini)," ujar Doyoung berbicara langsung pada Rafathar.

"Rafathar, dia mau cobain (ayunan)," ujar Raffi Ahmad kepada Rafathar yang masih duduk di ayunan.

Rafathar seketika langsung beranjak dari ayunan dan digantikan oleh Doyoung yang memperlihatkan ekspresi terkesima.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Disebut Mirip Squidward Gegara Bentuk Dagu, Bongkar Sebab Wajahnya Berubah

Raffi Ahmad, sementara itu, tampak memilih naik ke dalam rumah-rumahan anaknya dan mencoba mainan perosotan yang menambah kegembiraan dalam masing-masing raut wajah member NCT.

Tak berselang lama, mainan perosotan langsung dicoba oleh Doyoung dengan ekspresi yang begitu menggemaskan.

Jungwoo ikut menaiki rumah-rumahan Rafathar dan mencoba mainan perosotan itu, tetapi ternyata ada insiden kepalanya terpentok tiang-tiang yang terpasang di atap.

Jungwoo tampak kaget dengan insiden itu namun tetap melanjutkan aksinya meluncur lewat mainan perosotan itu.