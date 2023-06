Deddy Corbuzier Disebut Mirip Squidward Gegara Bentuk Dagu

PIKIRAN RAKYAT - Wajah Deddy Corbuzier menjadi sorotan, terutama karena bentuk dagunya yang berubah. Bahkan, sosok mantan mentalis itu disebut mirip salah satu karakter di animasi SpongeBob SquarePants.

Bentuk dagu yang cenderung kotak dan tirus, membuatnya disebut mirip Squidward Tentacles dalam episode "The Two Faces Of Squidward". Episode tersebut menceritakan perubahan wajah Squidward Tentacles yang semakin tampan karena terkena hantaman pintu Spongebob SquarePants.

Netizen yang melihat penampilan baru Deddy Corbuzier pun menyamakannya dengan sosok Squidward di episode tersebut. Menurut mereka, perubahan wajah host podcast itu terinspirasi dari wajah Squidward di episode 99 musim kelima animasi Spongebob SquarePants tersebut.

Baca Juga: Viral Lansia Calon Haji Minta Pulang ke Kampung Halaman Sesampainya di Madinah, Terungkap Penyebabnya

"Jadi ingat Squidward," ucap akun @i**k.*7.

"Inspirasi dari Squidward," ujar akun @ma**inus**og.

"Stem cell dari kulit Squidward," kata akun @u*er**73687507**9.

"Definisi ganteng versi Squidward," tutur akun @N*Me_H*b.

"Mirip yang di Spongebob, lupa siapa," ucap akun @k*m4t**n. "Squidward," ujar akun @z*ide**oi sebagai balasan.