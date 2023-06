Jungwoo NCT Takjub Lihat Koleksi Kendaraan Mewah Raffi Ahmad, Jajal Motor Ducati Merah

PIKIRAN RAKYAT – Kehadiran Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo (NCT DoJaeJung) ke rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat netizen heboh. Tak sedikit juga yang merasa terhibur hingga geleng-geleng kepala melihat ekspresi ketiga Idol K-Pop itu saat mengetahui isi rumah orangtua Rafathar dan Rayyanza tersebut.

Raut wajah Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo pun takjub ketika melihat koleksi motor dan mobil mewah milik Raffi Ahmad. Jungwoo sampai tidak bisa berkata-kata dan hanya menutup mulutnya.

“Oh My God,” kata Jungwoo, dikutip pada Jumat, 2 Juni 2023.

“I want this (saya mau ini sambil menunjuk motor mewah berwarna merah),” ujarnya melanjutkan.

Jungwoo bersama Doyoung, Jaehyun, dan keluarga Raffi Ahmad pun berfoto dengan sejumlah kendaraan mewah tersebut. Setelah sesi foto selesai, Jungwoo terlihat masih penasaran dengan motor mewah berwarna merah milik Raffi Ahmad, dan menaiki kendaraan tersebut.

“You like motorbike? (Kamu suka sepeda motor?),” ucap Raffi Ahmad.

“Yeah I like, wow very nice (Ya aku suka, wow sangat bagus),” tutur Jungwoo menjawab.

“In Korea, you must have one (Di Korea, kamu harus punya satu),” kata Raffi menyarankan.

“Oh ya ya ya,” ujar Jungwoo.