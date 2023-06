Member NCT DoJaeJung Diajak Rans Liburan ke Labuan Bajo, Nagita Slavina: Promise to Mama

PIKIRAN RAKYAT – Pertemuan antara subunit NCT, DoJaeJung, dengan Rans Entertainment, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencuri perhatian, terutama bagi para penggemar. Pasalnya, kedatangan DoJaeJung ke Andara menghasilkan banyak momen seru dan menggemaskan.

Salah satu momen lucu yang terekam adalah ketika Nagita Slavina mengajak ketiga member NCT, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo untuk berlibur ke Labuan Bajo. Bermula dari guyonan, Nagita alias Gigi memperlakukan DoJaeJung seperti anak sendiri.

Mulanya, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo ditanya soal hal paling mereka sukai di Indonesia. Ketiganya mengaku sangat suka udara, makanan, keramahan masyarakat, dan banyaknya tempat-tempat hiburan serta tempat istirahat di Tanah Air.

Lalu, mendengar kesan-kesan member DoJaeJung di Indonesia, Nagita Slavina lantas mengajak ketiganya untuk berlibur ke Labuan Bajo. Mendatangi pantai Pink hingga berlayar menggunakan kapal pesiar dari satu pula uke pulau lainnya.

Baca Juga: Dulu Ogah Masuk Politik, Kaesang Pangarep Soal Rumor Jadi Calon Wali Kota Depok: Lihat Aja Nanti

“Next time, tell the management, go to Labuan Bajo (Lain kali, bilang ke manajer, kita pergi ke Labuan Bajo). Di sana bisa naik kapal (pesiar), naik Yacht, terus kita keliling-keliling,” kata Gigi, dilihat dari YouTube Rans Entertainment, Jumat, 2 Juni 2023.

Nagita dan Raffi bahkan mengatakan bakal mengajak DoJaeJung menaiki jet pribadi mereka untuk sampai ke tempat liburan nanti. “We go sailing around the island. Next time oke, kids, kids, (Kita nanti keliling-keliling pulau, lain kali, oke, anak-anak?),” ucap Gigi.

Setelah terpukau oleh penjelasan dan gambar destinasi wisata di Labuan Bajo yang ditunjukkan Gigi, DoJaeJung kompak mengiyakan tawaran berlibur tersebut. Gemasnya, setelah itu Gigi mengajak Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo untuk melakukan janji kelingking.

Baca Juga: Diancam Dibunuh Usai Bongkar Kejahatan Perdagangan Manusia, Uya Kuya: Gue Nggak Peduli