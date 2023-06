NCT DoJaeJung Sempat Makan Sate di Jakarta, Doyoung: Oh So Good

PIKIRAN RAKYAT – Doyoung, Jaehyun, Jungwoo yang merupakan member NCT 127 sekaligus NCT DoJaeJung mengaku menyukai kuliner khas Indonesia, sate. Hal itu diketahui saat mereka mengunjungi rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beberapa waktu lalu.

Mulanya, Raffi Ahmad menanyakan makanan apa yang ketiganya suka. Kemudian, ayah Rafathar dan Rayyanza itu bertanya kembali apakah ketiganya juga suka dengan sate atau tidak.

“What is your favorite food? Sate, you like sate? (Apa makanan favorit kalian? Sate, kalian suka?)” kata Raffi Ahmad.

Rasa antusias pun terpancar di wajah Doyoung, Jaehyun, Jungwoo. Ketiganya menjawab pertanyaan Raffi Ahmad itu sambil tersenyum. Bahkan Jungwoo menjawabnya dengan penuh kegembiraan sambil memperagakan diri saat memakan sate.

“Satee.satee.satee,” ujar Jungwoo.

“Yeah, so good..so good,” ucap Doyoung

“Sate with peanut sauce (sate dengan saus kacang),” tutur Jaehyun.

Ternyata, ketiga Idol K-Pop itu sudah sempat makan sate pada malam hari sebelum berkunjung ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

“Oh, last night you eat sate? (Oh, tadi malam kalian makan sate?),” kata Raffi Ahmad.