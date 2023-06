Momen Kocak Doyoung NCT Larang Raffi Ahmad Punya Anak Lagi, Nagita: Anak Gue 5 Laki Semua

PIKIRAN RAKYAT – Serba-serbi momen NCT di rumah Andara menggelitik perut penonton sekaligus bikin gemas. Salah satunya ketika ketiga member yang tergabung dalam subunit, DoJaeJung, yaitu Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo bersikeras ingin menjadi anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Bahkan, Doyoung berkelakar melarang Raffi dan Nagita memiliki momongan lagi tahun depan, sebab DoJaeJung merasa sudah diterima dan disepakati untuk menjadi anak si keluarga sultan.

Mulanya, sambil makan makanan khas Indonesia di basement rumah baru Raffi-Nagita, keduanya menceritakan awal mula mereka bertemu hingga menikah kepada DoJaeJung. Suasana yang kadung cair membuat Raffi heboh membuka status ‘playboy’-nya sebelum menikah dengan Nagita.

Sontak Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo tertawa lepas menanggapi keriangan Raffi yang rusuh. Mereka terhibur oleh cerita Raffi dan memuji Rafathar dan Rayyanza sebagai anak yang sangat lucu.

“Now is it okay? (Sekarang sudah baik kan setelah dulu playboy)?” tanya Doyoung, dilihat dari YouTube Rans Entertainment, Jumat, 2 Juni 2023.

“Okay, I love her very much, (Ok, aku sangat mencintai dia, Nagita),” jawab Raffi.

Setelahnya Jaehyun menimpali, kedua anak Raffi Ahmad dan Nagita, yaitu Rafathar dan Rayyanza alias cipung begitu menggemaskan.

“And your sons are so cute! Your sons are beautiful (dan anak kalian lucu banget, anak kalian cakep semua)” kata Jaehyun.