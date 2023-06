Jaehyun NCT Bikin Heboh Usai Bertemu Rafathar, Netizen: Kebayang Ga Bercandaan Ini Terwujud?

PIKIRAN RAKYAT – Pertemuan antara Jaehyun NCT dan Rafathar menjadi salah satu momen yang dinantikan para fans. Pasalnya, Rafathar disebut sangat mirip dengan Jaehyun NCT.

Pertemuan itu pun terwujud ketika Jaehyun bersama Doyoung, dan Jungwoo (NCT DoJaeJung) datang ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Momen tersebut kemudian membuat para fans heboh dan kegirangan.

Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jaehyun dan Rafathar akan benar-benar bertemu. Banyak fans yang kemudian menyoroti sikap Jaehyun NCT yang memperhatikan Rafathar dan membuat putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu nyaman berada di dekatnya.

Salah satu momen yang disoroti netizen adalah ketika Jaehyun menanyakan nama Rafathar secara langsung. Sambil menunduk dan merangkul Rafathar, Jaehyun bertanya siapa nama putra Raffi Ahmad tersebut.

“What is your name? (Siapa namamu?)” kata Jaehyun, dikutip pada Jumat, 2 Mei 2023.

“Rafathar,” ujar Rafathar menjawab.

Selain itu, fans juga menyoroti sikap Jaehyun yang menanyakan medali di kamar Rafathar dan memujinya. Menurut para fans, hal tersebut merupakan momen yang menyentuh.

“Mleyot banget pas diem-diem Jaehyun nanya nama Rafathar,” ucap N***.

“Lucu banget Jaehyun nanya siapa namanya ke Rafathar,” tutur S***.