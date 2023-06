Member NCT Takjub dengan Rumah Sultan Andara, Raffi Ahmad: Mahal nih Rumah Gue Sekarang

PIKIRAN RAKYAT - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengundang tiga member NCT ke rumah barunya. Ketiga member tersebut adalah Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo.

Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina DoJaeJung sapaan mereka bertiga untuk melakukan room tour. Ketiganya pun terkesima melihat rumah Sultan Andara ini.

Bahkan, Jungwoo mengaku ingin menjadi anak Raffi Ahmad usai mengetahui ada lift di rumah baru Raffi Ahmad.

"I'm your son, your son, father, father," ujar Jungwoo ke Raffi Ahmad.

Baca Juga: Sudirman Said Menyesalkan 3 Pernyataan Jusuf Wanandi, Salah Satunya Soal Jokowi

Raffi Ahmad pun tertawa dan menjabat tangan Jungwoo setelah mendengar ucapannya.

"Oke son, oke son, dia mau jadi anak gue," ujar Raffi Ahmad.

Doyoung pun terkesima dengan semua koleksi mobil milik Raffi Ahmad, ia mengaku jika rumah Nagita Slavina ini sangat bagus.

"So good, his house so good (Sangat bagus, rumah ini sangat bagus)," ujar Doyoung.