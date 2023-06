Momen Lucu Jaehyun NCT dan Rafathar Saling Salam, Nagita Slavina: No No No

PIKIRAN RAKYAT – Kedatangan NCT DoJaeJung yang beranggotakan Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo ke rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi bahan perbincangan netizen di berbagai media sosial, salah satunya di Twitter. Momen tersebut paling dinantikan lantaran netizen ingin melihat pertemuan antara Jaehyun dan Rafathar.

Ramai di kalangan para fans NCT, dan fans K-pop lainnya yang menyebutkan bahwa Rafathar sangat mirip dengan Jaehyun. Pasalnya, Rafathar terlihat tidak jauh berbeda dengan foto Jaehyun semasa kecil. Tak hanya itu, gerak-gerik Rafathar yang kalem, dan cool dinilai persis dengan Jaehyun

Tentu, pertemuan antara Jaehyun dan Rafathar membuat fans heboh. Menariknya lagi, Jaehyun dan Rafathar sempat saling salim hingga menimbulkan gelak tawa netizen.

Momen tersebut berawal ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengenalkan nasi tumpeng kepada Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo. Kemudian, Rafathar muncul dan diminta Nagita Slavina untuk salim ke NCT DoJaeJung, yang diawali dengan salim ke Jaehyun terlebih dahulu.

“Salim..salim, so in Indonesia (menunjukkan cara salim ke orang yang lebih tua),” kata Nagita Slavina, dikutip pada Jumat, 2 Juni 2023.

Ketika Rafathar hendak salim ke member selanjutnya, yakni Jungwoo, Jaehyun tiba-tiba salim balik dengan menundukkan kepalanya ke tangan Rafathar. Nagita Slavina yang terkejut sambil tertawa itu pun mencoba mengajarkan kembali cara salim yang benar menurut tradisi di Tanah Air.

“No..no, so, younger do that (salim) to the older (Tidak..tidak, jadi yang lebih muda salim ke yang lebih tua),” ujanya.

Dalam momen yang penuh dengan kegembiraan itu, Nagita Slavina pun menyampaikan bahwa banyak yang menyebut putra sulungnya mirip dengan Jaehyun.