Diajak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Cicipi Kuliner Indonesia, DoJaeJung NCT Ternyata Suka Bakso?

PIKIRAN RAKYAT – Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau biasa dipanggil Gigi kembali membuat netizen heboh setelah rumah barunya dikunjungi oleh Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo NCT DoJaeJung. Sebelumnya, kabar kedatangan NCT DoJaeJung ke rumah dua pesohor Tanah Air itu sudah terdengar oleh para fans NCT, yakni NCTzen.

Oleh karenanya, pertemuan antara antara Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan NCT DoJaeJung pun menjadi hal yang paling ditunggu para fans. Momen tersebut kemudian diunggah dalam akun YouTube pasangan suami istri tersebut pada Kamis, 1 Juni 2023.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terlihat senang dan antusias menyambut kedatangan Idol K-pop asal Korea Selatan itu. Sejumlah makanan tradisional khas Indonesia, seperti tumpeng, bakso, batagor, pukis, dan es podeng juga dihidangkan.

Mulanya Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo diajak untuk mencicipi nasi tumpeng dan segala menu di dalamnya. Kemudian, ketiganya diajak mengelilingi rumah baru orangtua dari Rafathar dan Rayyanza tersebut.

Usai berkeliling, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo kemudian kembali dikenalkan dengan makanan Indonesia, yakni bakso, batagor, pukis, dan es podeng. Ketiganya pun tertarik untuk mencicipinya.

“One of them we called bakso, bakso is meatball. So, you guys wanna try? (Salah satu dari makanan ini kita sebut dengan bakso, bakso adalah meatball. Jadi, kalian mau coba?),” kata Nagita Slavina, dikutip pada Jumat, 2 Juni 2023.

“Yes,” ujar Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo kompak menjawab.

