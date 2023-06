The Little Mermaid Diserbu Ulasan Negatif, IMDb Segera Ubah Sistem Rating

PIKIRAN RAKYAT – Situs database film terbesar di dunia, Internet Movie Database (IMDb) baru-baru ini mengubah sistem rating dalam laman film live action The Little Mermaid. Sebab, remake dari film animasi itu diserbu ulasan negatif yang tidak wajar.

Film yang rilis pada 24 Mei 2023 tersebut menjadi target review bombing oleh pengguna yang menggunakan banyak akun atau bot.

The Little Mermaid telah mendapat lebih dari 43.000 rating pengguna di IMDb sejak perilisannya. Meski film yang dibintangi Halle Bailey ini mendapat skor rata-rata yang positif (7/10), lebih dari 39 persen rating yang diberikan penonton adalah bintang 1.

“Mekanisme rating situs telah mendeteksi aktivitas voting yang tidak biasa pada judul ini. Untuk menjaga keandalan sistem rating kami, perhitungan pembobotan alternatif telah diterapkan,” ujar pemberitahuan yang diunggah IMDb di halaman rating film.

IMDb sendiri tidak pernah menguraikan dengan jelas mengenai mekanisme perhitungan skor rata-rata sebuah film. Namun, di halaman tanya jawab, situs tersebut menuliskan bahwa tidak semua rating pengguna memiliki bobot yang sama untuk skor akhir. Apabila ada aktivitas voting yang mencurigakan, maka pembobotan alternatif akan diberlakukan.

Praktik review bombing menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi banyak situs ulasan dewasa ini. Kelompok masyarakat yang menolak beberapa elemen film atau fans yang ingin membuatnya sukses akan membanjiri situs dengan ulasan positif atau negatif. Mereka biasanya menggunakan bot untuk mengubah skor rata-rata film dengan harapan akan mendorong orang lain untuk menonton atau justru menghindari film tersebut.

Upaya review bombing tampaknya tak menghentikan antusiasme penonton terhadap The Little Mermaid. Film garapan Rob Marshall ini berhasil menduduki puncak box office pekan lalu dengan rekor pembukaan terbesar kelima dan meraup 95,5 juta dolar AS.

