Jaehyun NCT Salim Balik ke Rafathar, Netizen: Sejarah Idol K-Pop Salim sama Bocil

PIKIRAN RAKYAT - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengundang tiga member NCT, Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo untuk bermain ke rumahnya di Andara. Ketiganya pun disambut hangat oleh keluarga sultan Andara.

Mereka pun bertemu dengan putra pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar. Nagita pun langsung menyuruh Rafathar untuk salim kepada DoJaeJung.

Saat hendak salim, Jaehyun hentak melakukan tos tangan namun dilarang oleh Nagita. Ia pun meminta sang anak untuk melakukan salim kepada Jaehyun.

Merasa bingung dengan salim yang dilakukan Rafathar, Jaehyun justru melakukan salim balik kepada Rafathar. Sontak Nagita menjelaskan mengenai salim yang ada di Indonesia.

"No no no, so younger to do (salim) that older," ujar Nagita ke Jaehyun.

Rafathar pun lanjut salim ke Jungwoo dan Doyoung. Nagita pun menyebutkan jika fans NCT kerap menyamakan Rafathar dengan Jaehyun.

"Other people said rafathar look like Jaehyun, another Indonesian Fans say that," ujarnya.

Nagita pun menunjukan kolase gambar yang dibuat oleh fans kepada Jaehyun, Jungwoo, dan Doyoung. Ia pun meminta Rafathar untuk berdiri di sebelah Jaehyun.