NCT DoJaeJung Terbelalak Lihat Tumpeng di Rumah Raffi Ahmad, Cicipi Nasi Kuning hingga Tempe Bacem

PIKIRAN RAKYAT - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuat netizen kaget karena mengundang tiga member NCT bermain ke rumahnya. Ketiga member tersebut adalah Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo.

DoJaeJung sapaan ketiga member tersebut pun disambut dengan hangat oleh keluarga Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina ini berterima kasih kepada ketiganya karena berkunjung kerumahnya.

Tak hanya itu, Raffi juga menyebutkan jika member Super Junior, Siwon pernah bermain ke rumahnya.

"Siwon pernah main ke rumah ini," ujar Raffi ke DoJaeJung.

Raffi dan Nagita pun langsung mengajak DoJaeJung untuk menyantap tumpeng yang sudah disiapkannya. Sontak, ketiga member tersebut terbelalak saat melihat tumpeng tersebut.

Nagita pun mengajak para member untuk berdoa terlebih dahulu sebelum menyantap tumpeng.

"Kita berdoa dulu, so we pray for the house, for the family, for all about us, before our cut the tumpeng," ujar Nagita.

