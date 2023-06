Bersiaplah Penggemar Spider Man, Film Live Action Miles Morales segera Digarap Sony Pictures

PIKIRAN RAKYAT – Ada kabar gembira untuk penggemar karakter Spider Man. Sony Pictures mengumumkan tengah mengembangkan cerita live action Miles Morales meski film keduanya sedang tayang akhir-akhir ini.

Film Spider Man Across the Spider Verse menjadi film kedua tokoh manusia laba-laba itu yang karakter utamanya adalah remaja Miles Morales. Anak muda itu menjadi Spider Man juga setelah digigit laba-laba radioaktif.

Kabar digarapnya film live action tersebut dikonfirmasi produser film Spider Man Across the Spider Verse, Amy Pascal. Dilansir dari laman CBR, rencana itu sedang dalam tahap pengembangan tim produksi.

Tak hanya live action Miles Morales, film lain yang dalam pengembangan adalah Spider Woman

Amy Pascal menyebut pihaknya sedang mengembangkan cerita film yang karakter utamanya adalah Miles Morales dan Spider Woman. Meski begitu, belum pasti apakah Spider Woman akan dirilis dalam bentuk live action atau animasi lagi.

Di saat yang sama, film Spider Man di jagat sinematik Marvel (MCU) sudah mengenalkan karakter Aaron, paman Miles Morales dalam film Across the Spider Verse. Versi live action paman Miles sudah muncul, tinggal keponakannya yang belum.

Film Spider Man Across the Spider Verse baru tayang di bioskop seluruh Indonesia

Sambil menanti film live action Miles Morales, para penggemar bisa menonton film Spider Man Across the Spider Verse yang kini tengah tayang. Film itu adalah lanjutan dari film pertama yang dirilis lima tahun lalu berjudul Spider Man Into the Spider Verse.

Tentang film kedua tersebut, Shameik Moore yang mengisi suara Miles Morales mengaku menyukai karya animasi tersebut yang memiliki kualitas secara efek visual.