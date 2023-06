Viral Tarif Endorse Aldi Taher di Luar Nalar, Netizen: Speechless Gue Bacanya

PIKIRAN RAKYAT - Viral di media sosial tangkapan layar percakapan antara bakal calon legislatif dari Partai Perindo, Aldi Taher dengan pelaku UMKM di Jakarta. Percakapan antara keduanya membahas soal bisnis pengiklanan atau endorsement di media sosial.

Tampak seorang pelaku UMKM bertanya terkait slot endorse di akun Instagram Aldi yang kini telah memiliki 310 ribu followers. Mantan suami Dewi Perssik itu pun menjawab dengan menyertakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pengiklan.

Aldi tampak meminta bukti pembayaran, serta foti produk yang akan dipromosikan. Selain itu dia juga menghindari konten yang mengumbar aurat wanita.

"Kirim bukti transfer kirim foto dan caption SERTA mention IG..video dan foto ga boleh ada aurat wanita ya.. produk yang tidak lolos uang kembali," katanya.

Akan tetapi yang membuat netizen terkejut, di percakapan tersebut Aldi membeberkan tarif endorse yang dinilai tidak sesuai dengan ketenarannya.

"Endorse I LOVE YOU SO MUCH di feeds or story IG @alditaher.official tanpa dihapus impresi 12 juta viewers INSYA ALLAH, transfer 100 ribu ke rekening BCA **** an Aldi Taher," ujarnya.

Atas rate card yang diberikan Aldi pada pelaku Usaha Kecil Menengah, netizen menunjukkan kekagumannya.

"I mean, ga kebayang banget, orang yg biasa gw tonton di tv tiap hari, mau bantu endorse dgn bermodal 100rb aja. Sementara yg influencer2 ga pernah masuk tipi, ngasih ratenya ga masuk akal," kata pemilik akun @madHink.