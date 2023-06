Aldi Taher Buka Jasa Ucapan Ulang Tahun, Patok Tarif Rp100 hingga Rp350 Ribu

PIKIRAN RAKYAT - Aksi nyeleneh dari Aldi Taher seakan tidak ada usainya. Setelah maju di pemilu legislatif bersama dua partai, kali ini terungkap side job Aldi Taher yang tak kalah nyeleneh.

Mantan suami Dewi Perssik ini mengaku buka jasa ucapan ulang tahun untuk siapa saja yang ingin mendapat ucapan dari dirinya.

Dia mengunggah tawaran jasa itu melalui akun Instagramnya, @alditaher.official. Dalam postingan itu, dia menyanyikan lagu andalan yang diciptakan membawa gitar.

Aldi Taher juga secara terang-terangan menulis tarif mengucapkan selamat.

Baca Juga: Update Harga BBM Pertamina Terbaru 1 Juni 2023, Pertamax Turun hingga Rp12 Ribuan!

"Bismillah Insya Allah mau ucapan wisuda, selamat nikah dan lain-lain seperti ini? InsyaALLAH bisa transfer 350rb. Kirim bukti transfer nanti dibuatkan..I LOVE YOU SO MUCH song," ujar mantan suami Dewi Persik ini.

Setelah iklan tersebut beredar, salah satu netizen pun tampak tertarik. Hal terkuak dari unggahan akun TikTok tingkeurbelle.

"Assalamualaikum Kak Aldi Taher. Mau order ucapan ultah buat teman aku yang lagi ulang tahun bisa ya kak? Temanku ngefans banget ini sama Kak Aldi. Kasihan dia ulang tahun nggak ada yang ngucapin," bunyi pesan kepada Aldi Taher.

"Chida Sayyidiah Maulidia I love you so much. Chida Sayyidiah Maulidia selamat ulang tahun, happy birthday ya," katanya.