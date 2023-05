Penyanyi In The Stars Terkejut Lagunya Malah jadi Musik Jedag-jedug di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi pop asal Amerika Serikat (AS), Benson Boone memiliki banyak karya yang beredar di kalangan pengguna TikTok di Indonesia. Salah satunya, lagu In The Stars dengan modifikasi musik jedag-jedug.

Benson Boone baru-baru ini menyoroti lagu In The Stars yang sebenarnya menceritakan kesedihan atas kepergian neneknya, tetapi berubah menjadi lagu keceriaan dengan alunan musik jedag-jedug itu.

Benson Boone mengaku terkejut dengan kehadiran musik jedag-jedug dalam lagu In The Stars yang diciptakannya, termasuk mempertanyakan sosok yang mengubah drastis lagu itu.

"Tidak pernah tahu bahwa lagu tentang kepergiaan nenek dapat dibuat seperti ini, siapa yang membuat ini?" ujar Benson Boone dalam akun TikTok-nya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 31 Mei 2023.

Baca Juga: Cara Mencari Lagu Viral dari Tik-Tok, Gunakan Aplikasi Hilangkan Rasa Penasaran



Benson Boone, lantas mengunggah sebuah video lain dengan muatan sarkasme untuk mereka yang membuat lagu 'In The Stars' punya alunan musik jedag-jedug itu.

Benson menyajikan dua pilihan dalam video baru itu, antara berlibur ke Bali atau melemparkan kertas-kertas ke udara. Kemudian, adegan dalam video itu menggambarkan situasi kumpulan anak yang melempar kertas-kertas ke udara.

Jika diartikan, Benson nampak tak menyukai peredaran lagu 'In The Stars' yang memiliki musik jedag-jedug itu.

"Liburan gratis ke Bali atau lempar kertas kamu," ujar Benson Boone dalam akun TikTok-nya.

Baca Juga: Makna dan Terjemahan Lirik Lagu Sam Smith – I’m Not The Only One, Viral di TikTok