Gitar Rusak Milik Kurt Cobain Terjual dengan Harga Fantastis

PIKIRAN RAKYAT - Gitar legendaris milik Kurt Cobain terjual dengan harga fantastis. Diketahui, gitar hitam berjenis Fender Stratocaster itu terjual 596.000 dolar AS atau setara Rp8 miliar.

Kendati dibanderol dengan harga yang cukup mahal, gitar yang dilelang Julien's Auctions itu ternyata sudah rusak dan tak bisa dimainkan lagi.

Dengan demikian, ikon Kurt Cobain sebagai vokalis Nirvana masih melekat, bahkan setelah 30 tahun kematiannya.

"Koleksi barang-barang Kurt Cobain atau Nirvana semakin langka dan menjadi salah satu yang paling diminati di kalangan penggemar band rock," kata Darren Julien, CEO Julien's Auctions dikutip dari NPR pada Rabu, 31 Mei 2023.

Dalam aksi panggungnya, Kurt Cobain dikenal kerap menghancurkan beberapa gitar miliknya. Adapun gitar yang dilelang itu, rusak saat Cobain dan bandnya sedang menggarap album Nevermind pada awal 1990-an.

Gitar tersebut akhirnya diperbaiki dan diberikan kepada teman dan rekan musiknya, Mark Lanegan dari Screaming Trees.

"Hell-o Mark! Love, Your Pal, Kurdt Kobain / Washed up rockstar," tulis Cobain dengan spidol perak di badan gitar tersebut. Terdapat tanda tangan lainnya dari anggota band Nirvana di atas gitar istimewa itu.

