Dituding Selingkuhan Fandy Christian, Andi Annisa Pamer Kebersamaan dengan Pria di Bali

PIKIRAN RAKYAT – Sempat dituding menjadi orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland, baru-baru ini Andi Annisa Iasyah mengunggah foto kebersamaannya dengan seorang pria di Bali di akun Instagram miliknya.

Andi Annisa mengunggah foto tersebut dengan menuliskan kalimat sederhana yang menyentuh. Bahkan beberapa selebritas mengomentari foto pemeran Wilda Pratistha di sinetron berjudul “Jangan Bercerai Bunda”.

“Because of you, I cry a little less, laugh a little harder and smile a lot more (Karena kamu, aku menangis sedikit lebih sedikit, tertawa sedikit lebih keras dan tersenyum lebih banyak),” kata Andi Annisa dilansir Pikiran-rakyat.com dari pemilik akun, @andiannsyah.

“Moon maap itu mantan saya yah??” kata Andi Soraya dalam kolom komentar sambil menyisipkan emoji tertawa.

“Waaahh ikut bahagia Nak,” ujar Irene Librawati melalui akun Instagram, @mamiiren.

Dalam kolom komentar tersebut juga terlihat sosok sang pria yang diketahui bernama Robertus Caesarevan turut merespon unggahan foto Andi Annisa sambil menyelipkan emoji hati berwarna merah.

Tak hanya Andi Annisa yang mengunggah foto kebersamaannya dengan Robertus Caesarevan, pria berparas oriental itu juga turut membagikan foto mereka di akun Instagram, @robertcaesarevan dengan menyelipkan untaian kata-kata indah.

“Jika ciuman adalah tetesan hujan, aku akan mengirimimu mandi. Jika pelukan adalah yang kedua, aku akan mengirimimu satu jam. Jika senyum adalah air, aku akan mengirimimu laut. Jika Anda membutuhkan cinta, saya akan mengirim Anda saya,” ujar Robertus.