Respons Tak Terduga Agnez Mo Saat Diberitakan Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Kabar Agnez Mo meninggal dunia mendadak membanjiri laman media sosial hingga membuat banyak publik penasaran. Penyanyi yang telah berkiprah di kancah Internasional itu diberitakan tewas karena menjadi korban pembunuhan.

Kabar duka itu pertama kali beredar usai sebuah unggahan video di akun YouTube Family Entertainment viral.

Video dengan judul "Innalillahi, Agnes Monica Meninggal Dunia di Amerika, Kini Jenazah Dipulangkan" lantas viral hingga menjadi trending di berbagai platform media.

Namun, setelah ditelusuri, kabar itu terbukti bohong alias hoaks. Dilihat dari akun Instagramnya, Agnez Mo tampak sehat. Bahkan penyanyi berusia 36 tahun diketahui sedang menggelar beberapa konser di Tanah Air.

Sementara itu, saat ditemui awak media, Agnez Mo mengaku sangat terkejut dengan pemberitaan dirinya.

Kendati demikian, Agnez Mo tampak memberikan reaksi yang santai. Ia menganggap kabar duka itu sebagai doa panjang umur untuk dirinya.

"Oh nggak apa-apa, itu artinya banyak, itu artinya panjang umur," ujar Agnez Mo singkat, dikutip dari tayangan kanal YouTube Was Was.

Agnez Mo tengah disibukkan dengan berbagai jadwal konsernya di Tanah Air. Selain sibuk tur, Agnez Mo juga diketahui tengah sibuk menjalin asmara dengan kekasihnya, Adam Rosyadi.

