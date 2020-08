Sinopsis Film: Keeping Up with the Joneses

PIKIRAN RAKYAT - Bagi pecinta film laga dan komedi, Keeping Up with the Joneses bisa menjadi pilihan tepat untuk ditonton.

Disutradari oleh Greg Mottola, Keeping Up with the Joneses merupakan film yang dirilis pada tahun 2016 lalu.

Aktor tampan Jon Hamm (Baby Driver, Mad Men) dan aktris cantik Gal Gadot (Wonder Woman, Red Notice) ikut memamerkan kemampuan akting mereka di film ini.

Sinopsis Keep Up with the Joneses

Dikutip dari IMDB, film Keep Up with the Joneses mengisahkan kehidupan pasangan suami istri, Jeff Gaffney dan Karen di sebuah perumahan umum.

Meski saling mencintai, keduanya tengah dihadapi dengan rasa bosan yang mengancam rumah tangga mereka yang biasa saja.

Sampai akhirnya, Jeff mendapati bahwa ia segera memiliki tetanga baru.