Kabar Tak Sedap di Hari Ulang Tahun Afgan, sang Penyanyi Beberkan Kondisinya

PIKIRAN RAKYAT - Kabar tak sedap datang dari penyanyi pop Indonesia, Afgan Syahreza. Kaki dan tangannya alami luka-luka saat berada di London, Inggris pada 27 Mei 2023.

Afgan sendiri diketahui tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-34. Namun siapa sangka, musibah menghampirinya di momen spesial tersebut.

Dia membagikan foto tangan dan lutut sebelah kanannya yang berdarah-darah. Rupanya luka itu didapat Afgan setelah berupaya mendapatkan kembali dompetnya dari tangan orang tak dikenal.

Afgan mengaku menjadi korban pencopetan di kota dengan julukan The Smoke. Adapun insiden mengerikan itu dia alami pada malam hari.

"Jadi, seseorang mencoba mencuri dompet gue tadi malam," katanya.

Afgan masih merasa bersyukur karena dompetnya bisa kembali ke tangannya. Meski demikian, diterangkan Afgan, oknum pencopet berhasil menggasak seluruh uangnya di dalam dompet pribadinya itu.

"Terima kasih Tuhan, dompet gue bisa kembali tapi semua uang cash yang ada di dalamnya hilang, so thats London for ya," ujarnya.

