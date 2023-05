Deretan Tingkah 'Ajaib' Aldi Taher yang Buat Netizen Emosi

PIKIRAN RAKYAT - Aldi Taher kembali membuat sensasi di tengah pencalonannya sebagai bakal calon legislatif Pemilu 2024 dari Partai Perindo.

Setelah terdaftar di dua partai sebagai caleg, Aldi Taher kembali jadi bulan-bulanan massa karena tingkah ajaibnya kala menjadi tamu di salah satu program berita stasiun televisi swasta.

Kala itu, Aldi Taher ditanya terkait keseriusannya menjadi caleg. Namun pernyataan-pernyataannya di media malah membuat netizen emosi.

Lantas apa saja deretan tingkah 'ajaib' Aldi Taher saat diwawancarai di stasiun televisi swasta itu? berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Deretan Tingkah 'Ajaib' Aldi Taher

1. Membawakan lagu Coldplay

Alih-alih menjelaskan alasannya terdaftar di dua partai, Aldi Taher malah menjawab pertanyaan host dengan nyanyian lagu Coldplay berjudul "Yellow".

"Assalamualaikum wr wb, shalom, salam sejahtera buat semuanya, salam kebajikan, om swastiastu, namo buddhaya. Look at the stars, look how they shine for you," kata Aldi Taher.

