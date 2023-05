Celine Evangelista Izinkan Stefan William Bawa Pacar untuk Temui Anak

PIKIRAN RAKYAT - Sudah hampir setahun Stefan William tidak menemui kedua anaknya, Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel. Hal itu diungkapkan oleh mantan istri Stefan, Celine Evangelista. Aktris blasteran Italia-Indonesia itu merasa sedih karena dua putranya ingin bertemu dengan sang ayah.

Demi mewujudkan keinginan sang anak, ia bahkan menyuruh Stefan membawa kekasihnya untuk menemui anak mereka. Dia tidak ingin anak-anaknya kehilangan sosok ayah.

“Terlepas dari kesalahan apa pun yang terjadi di dalam rumah tangga itu kan between us aja. Aku yang salah, Stefan punya salah, itu between us aja gitu. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban meskipun mereka sudah jadi korban dengan keretakan rumah tangga kita,” tutur ibu empat anak ini.

Meski sudah bercerai sejak 2021, Celine ingin hubungannya dengan Stefan tetap baik-baik saja dan dapat bersama-sama membesarkan anak mereka. Saat sang anak menanyakan keberadaan Stefan, Celine selalu mengatakan bahwa sang aktor sedang bekerja.

Stefan berjanji akan menemui anak-anaknya tapi ia tidak memberi kepastian kapan waktunya. Celine menduga, mantan suaminya itu tidak ingin bertemu dengannya.

“Tapi doa biasanya sih ya pastinya agar iman aku dikuatin, terus jalannya tetap di jalan yang emang ditunjuk sama Tuhan di situ kan emang jangan sampai melenceng ke mana-mana. Kalau bisa Tuhan tuh tetap gandeng tangan aku, tuntun aku tetap di jalan yang telah Tuhan sediakan buat aku,” ucap Celine.

Meski jarang bertemu anak, ia mengakui Stefan masih tetap memberikan nafkah materi. Nafkah tersebut biasanya disalurkan melalui manajer sang aktor.