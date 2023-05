Voice of Baceprot akan Guncang Head in the Clouds 2023 di Los Angeles Bersama NIKI dan Rich Brian

PIKIRAN RAKYAT – Grup musik bergenre metal asal Indonesia, Voice of Baceprot (VOB), dijadwalkan tampil di Head In The Clouds Festival yang akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 5-6 Agustus 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Voice of Baceprot akan tampil bersama musisi kelas internasional seperti NIKI, Rich Brian, Yoasobi, Yerin Baek, Jackson Wang, Zedd, dan masih banyak lagi.

Nama grup asal Garut, Jawa Barat ini memang kerap kali terdengar di beberapa acara musik internasional. Beranggotakan tiga orang wanita dengan penampilan berbeda, Voice of Baceprot juga menjadi sorotan karena menjadi band metal yang memiliki ciri khas.

Dibentuk pada tahun 2014, Voice of Baceprot terdiri dari tiga remaja wanita yang berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani, yakni Firdda Kurnia sebagai vokalis dan gitaris, Eusi Siti Aisyah sebagai drummer, dan Widi Rahmawati sebagai bassis.

Berawal dari tampil di beberapa sekolah Muslim di Garut, Voice of Baceprot akhirnya diperkenalkan dengan musik metal oleh konselor bimbingan sekolah menengah mereka, Ahba Erza yang kini menjadi manajer band mereka.

"Saya tidak tahu mengapa gadis-gadis menyukai band-band metal," kata Erza, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari NPR pada Jumat, 26 Mei 2023.

Sebelum diperkenalkan genre musik mental oleh Erza, ketiga remaja tersebut bahkan tidak mengetahui apa itu metal. Namun, berkat genre yang melekat pada grup musik tersebut nama Voice of Baceprot semakin nyaring terdengar di kancah internasional.