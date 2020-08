SInopsis Film: The 33

PIKIRAN RAKYAT - The 33 merupakan film yang diangkat dari kisah nyata oleh Sutradara Patricia Riggen.

Dirilis pada tahun 2015, film The 33 merupakan dramatisasi dari kisah nyata perjuangan penambang di Chili yang terjebak di bawah tanah selama berbulan-bulan.

Film The 33 ini menjadi ajang aktor Antonio Banderas (The Mask of Zorro, The Skin I Live In, Once Upon a Time in Mexico) dalam menunjukkan kepiawaian aktingnya sebagai pemeran utama.

Sinopsis The 33

Dikutip dari IMDB, The 33 merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang runtuhnya tambang di Chili pada 5 Agustus 2010 silam.

Tambang bernama San Jose di Kota Copiapo, Chile, runtuh mendadak.

Akibatnya, 33 pekerja tambang terjebak 700 meter di bawah tanah selama 69 hari dan berhasil selamat.