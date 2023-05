Hadirkan Penampil Mancanegara, Flavs Festival 2023 Segera Digelar di Allianz Ecopark

PIKIRAN RAKYAT - Flavs Festival, pesta musik hip hop, soul, dan R&B bakal kembali digelar pada tahun ini, tepatnya pada 29-30 Juli 2023 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta.

Kali ini Falvs Festival mengangkat tema "Unity" yang diharapkan dapat menjadi semangat keberagaman bagi musisi.

"Unity dibuat sebagai semangat keberagaman tapi tetap satu dan juga mengangkat 50 Years of Global Hiphop yang dimulai dari DJ Kool Herc di Block Party (13 Agustus 1973). At the same time di Indonesia itu adalah 30 tahun Indonesia hip hop yang parameternya adalah albumnya Iwa K 'Ku Ingin Kembali yang dirilis tahun 1993," tutur Program Director Flavs Yacko di Jakarta, pada Rabu, 24 Mei 2023.

Pada fase pertama ini, Flavs Festival akan menampilkan deretan penampil lokal yakni Cecil, DB Mandala, Endah N Resa, Farrel Hilal, GAC dan masih banyak yang lainnya.

Selain itu Flavs juga bakal menampilkan musisi mancanegara yakni Kim Yugyeom (Korea Selatan), Loco (Korea Selatan), Lil Pump (AS), dan DaBaby (AS).

"Flavs merupakah salah satu festival di Indonesia yang mengusung hip hop, soul, R&B dan setelah berakhirnya pandemi kali ini kita mendatangkan international artist yang diramu dalam sajian line up serta bersama artis nasional sehingga bakal jadi fertival yang tidak boleh dilewatkan," tutur Festival Director Flavs M. Riza.

Dia menambahkan sama seperti tahun sebelumnya acara menuju Flavs 2023 ini juga bakal membuat acara ajang Flavs Nu Icon dan ajang pencarian bakat bagi talenta muda.***