Usai Raih Tiga Penghargaan di AS, Surya Sahetapy Minta Publik Tak Ungkit Masa Lalu Ayahnya

PIKIRAN RAKYAT - Surya Sahetapy meraih tiga penghargaan sekaligus saat lulus dari Rochester Institute of Technology di New York, AS. Kini, dia meminta publik tidak menyoroti perilaku sang ayah yang membuat keharmonisan keluarganya hancur seketika saat itu.

"Salam, kalau memungkinkan, jangan menulis apa yang ayah lakukan pada keluarga saya," ujar Surya Sahetapy dalam cuitan akun Twitter @suryasahetapy, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 24 Mei 2023.

"Semua adalah masa lalu, dan setiap orang punya alasan tertentu. Perceraian memang menyakitkan, tapi kita harus move on," ujarnya lagi.

Selain itu, Surya mengaku sudah memaafkan pihak-pihak yang menghancurkan keharmonisan rumah tangga orangtuanya.

"Beberapa pihak yang merusak hubungan orangtua saat saya masih muda. Entah kenapa mereka tega melakukan itu, tetapi, kita juga harus memaafkan mereka," ujarnya.

Saat ini, Surya memilih menjalani kehidupan dengan dukungan orang-orang yang selalu berada di sekitarnya.

"Beratnya kehidupan memang tidak enak, tapi jangan lupa ada yang support dan resource dari keliling kita," ujarnya.

Tak lupa, Surya juga berharap agar generasi setelah ayah-ibunya dapat lebih bijak menjaga pernikahan mereka.

