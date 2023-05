Julian Jacob dan Mirriam Eka Dikaruniai Anak Pertama, Netizen Soroti Usia Kandungan

PIKIRAN RAKYAT - Julian Jacob dan Mirriam Eka berbagi kabar bahagia. Keduanya baru saja menyambut kelahiran anak pertamanya.

Sayangnya kabar yang harusnya disambut sukacita ini justru mendapat respons beragam. Tak sedikit netizen yang meninggalkan komentar miring di akun media sosial Julian Jacob dan Mirriam Eka.

Netizen menyoroti usia kandungan Mirriam Eka. Pasalnya, pernikahan Julian Jacob saja baru diselenggarakan pada Januari.

Julian Jacob membagikan langsung berita kelahiran anak pertamanya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 22 Mei 2023.

Dari unggahan tersebut, diketahui Julian Jacob dikaruniai seorang anak perempuan.

“We have just been blessed with a Baby girl! Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia,” kata Julian Jacob.

Sebagai seorang public figure, Julian Jacob menyadari berita ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan. Terutama para penggemar dirinya dan Mirriam Eka yang terkejut mendapati pemberitaan ini.

Sebenarnya Julian Jacob dan Mirriam Eka tidak bermaksud merahasiakan hal ini. Kendati demikian, setelah pertambangan matang bersama keluarga, ia memutuskan menikmati momen bahagia bersama orang-orang terdekat.