Surya Sahetapy Raih 3 Penghargaan Saat Lulus S2 di AS, Teringat Lagi Ucapan Menyakitkan dari Seseorang

PIKIRAN RAKYAT - Surya Sahetapy, anak ketiga pasangan aktris Dewi Yull dan Ray Sahetapy, meraih tiga penghargaan sekaligus saat lulus S2 di Amerika Serikat. Pencapaian luar biasanya itu diumumkan oleh Dewi Yull.

Surya Sahetapy lulus S2 dari jurusan Pendidikan untuk Tuli dan Kesulitan Pendengaran di Rochester Institute of Technology, New York, AS. Tiga penghargaan yang diraihnya meliputi International Student Outstanding Service Award, The Outstanding Graduating Student Award In The Master's Degree, dan NTID Graduate College Delegate.

Surya Sahetapy juga berpidato sebagai perwakilan mahasiswa pada wisuda di kampusnya itu.

Dewi Yull membeberkan bahwa prestasi luar biasa Surya Sahetapy adalah bukti balasan Tuhan untuk komitmennya yang berlapang dada merawat dua anak tanpa pendengaran.

"Ini buah yang Tuhan kasih pelan-pelan, upah. Saya dikasih upah dari keyakinan saya. Saya mencari makan dari bernyanyi, (tapi) dua anak saya nggak bisa dengar," ujar Dewi Yull dalam unggahan di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu.

"Karena kan faktanya Surya tuli, terus saya mau ngarang bahwa saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya! Karena anak ini bukan punya saya, dia cuma dititipi sama Allah. Allah akan melengkapi dia," ujarnya lagi.

Surya mengungkapkan, ibundanya menyebarkan pernyataan yang sangat kuat hingga menciptakan lebih dari sejuta penayangan.

"Pernyataan ibu saya sangat kuat, sampai (videonya) sudah mencapai 1 juta penayangan," ujar Surya Sahetapy dalam cuitan akun Twitter-nya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 23 Mei 2023.

Surya membeberkan satu kenangan menyakitkan yang masih terekam dalam otaknya, bahwa anak tunarungu terlahir sebagai hasil dosa orangtua. Meski sudah dimaafkan, dia mengaku tidak akan lupa ucapan orang itu.