Penipu Tiket Konser Coldplay Diamankan, Dua Orang Ditangkap

PIKIRAN RAKYAT - Kepolisian telah mengamankan penipu tiket konser Coldplay. Ada dua orang yang ditangkap oleh polisi.

Polisi menangkap pasangan suami istri berinisial ABF (22) dan W (24). Pasutri tersebut melakukan penipuan tiket konser Coldplay dengan modus jasa titipan (jastip).

"Kami telah mengamankan dua orang, yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis.

Penangkapan ABF dan W dilakukan di Yogyakarta. Sebelumnya, para korban telah melayangkan laporan pada Jumat, 19 Mei 2023di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LP/B/2732/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Pelaku menawarkan jasa titip penjualan tiket dengan akun Twitter @findtrove_id yang sebelumnya mereka beli dengan jumlah pengikut yang banyak. Kemudian dari akun Twitter mereka membuka jastip war tiket Coldplay music of the spheres in Jakarta," ujar Auliansyah Lubis dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.

Auliansyah Lubis menyebutkan jika para pelaku tersebut mengaku telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya sebagai bagian dari modus penipuan yang dilakukan. Dalam penangkapannya, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang diamankan oleh polisi yaitu akun Twitter @findtrove_id, satu buah Handphone Redmi Note 9 Pro, dua buah handphone Iphone 13, satu buah CPU komputer, satu buah monitor, satu buah mouse, dan satu buah keyboard.