Isi Surat Fandy Christian untuk Dahlia Poland: Kalau Aku Bilang 'I Feel You', Bohong Banget

PIKIRAN RAKYAT - Fandy Christian buka suara atas isu perselingkuhan yang melanda kehidupan rumah tangganya. Dia mengirimi surat khusus untuk sang istri, Dahlia Poland, yang menurutnya susah diketahui kabarnya.

Fandy Christian menyampaikan surat disertai foto Dahlia Poland. Fandy Christian memulai surat dengan pengakuan bahwa rumah tangganya dengan Dahlia Poland sedang tidak baik-baik saja.

"Letters to you, Dahlia. Kalo aku bilang ‘everything will be okay’ pasti akan terbaca klise," ujar Fandy Christian dalam surat yang diunggahnya di Instagram, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 22 Mei 2023.

"Kalau aku bilang ‘i feel you’ ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," ujarnya lagi.

Baca Juga: Desta Gugat Cerai Natasha Rizky, Percakapan Lawas dengan Anak Keduanya Kembali Disorot

Meski begitu, pesinetron berusia 37 tahun itu berupaya memberi ruang sebanyak mungkin untuk Dahlia yang butuh ketenangan.

"Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran," ujarnya.

Selain itu, Fandy juga berharap Dahlia mau memikirkan kembali perjalanan rumah tangga mereka dengan dianugerahi anak-anak selucu James, Rose, dan Callum

"Cuma ingin kamu tau, kalau aku harap keluarga kecil kita selalu baik-baik saja. God Bless," ujarnya lagi.

Dahlia Poland tampak belum merespons surat tersebut.