Demam Coldplay di Indonesia: Tiket Konsernya jadi Maskawin, Lagunya Dinyanyikan Pilot

PIKIRAN RAKYAT – Demam Coldplay hadir di Indonesia, salah satunya yang diabadikan Fiersa Besari kala mengunggah momen unik di pesawat terbang. Diketahui Coldplay band yang digawangi Chris Martin memang tengah menjadi pembicaraan publik terkait konsernya.

Coldplay dijadwalkan menggelar konser di Indonesia pada 15 November 2023 lalu. Informasi war tiket konsernya dicari warganet. Baru sepuluh menit dibuka, sudah banyak orang yang mengantre membelinya.

Ternyata demam band tersebut merambah ke industri penerbangan. Seorang pilot kedapatan menyanyikan salah satu lagunya. Momen ini diunggah Fiersa Besari melalui akun Twitter @FiersaBesari pada Minggu 21 Mei 2023.

"Tanpa aba-aba, tiba-tiba pilot nyanyi lagu Coldplay," ujar Fiersa mengawali unggahannya yang hingga kini, Senin 22 Mei 2023 pukul 9.00 WIB sudah dilihat lebih dari 1,6 juta kali.

Pria yang juga penulis buku itu menyinggung soal war tiket yang beberapa waktu lalu terjadi demi bisa menonton sang idola.

"Apakah Pak Kapten galau karena kalah war tiket? Tapi seru, sih," katanya lagi.

Diketahui Fiersa mengabadikan momen itu dengan mengunggah video berdurasi 38 detik yang menampilkan sebuah kabin pesawat. Terdengar suara seorang pilot menyanyikan beberapa baris awal lagu berjudul The Scientist.

“Come up to meet you, tell you I’m sorry. You don’t know how lovely you are,” kata sang pilot.