Lirik Lagu Queencard – (G)I-DLE dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Queencard – (G)I-DLE

Hey you

Mwol bo ni?

Ne ga jom sexy sexy ban hen ni

Ye you, mwo ha ni?

No do ne kiss kiss won ha ni

Wol hwa su mok gum to il

Mi mo ga swi ji rul an ne

Oh jo gi on ni ya dul ne

Fashion ul ta ra ha ne

A rum da un yo ja ye

Ha ru nun da

A rum dam ne

I party e jun bi den

Birthday cake te o na so gam sa he every day

I don’t need them

Gu re ne ga bwa do nan

Kwin ka I’m hot

My b**b and b**ty is hot

Spotlight nal bwa

I’m a star star star

Kwin ka I’m the top

I’m twerking on the runway

I am a kwin ka

You wanna be the kwin ka

I’m a kwin ka

I’m a kwin ka

I’m a I’m a I’m a kwin ka

I’m a kwin ka (Take a photo)

I’m a kwin ka

I’m a I’m a I’m a kwin ka

I’m a kwin ka

Look so cool

look so sexy

like Kim Kardashian

Look so cute

look so pretty like Ariana

I wanna with you pop po

I wanna with you po ong

Jak ku yep po jyo

Go ul sok no o~

I party e jun bi den blue champagne

Te o nan gol chu ka e every day

I don’t need them

Gu re ne ga bwa do nan

Kwin ka I’m hot

My b**b and b**ty is hot

Spotlight nal bwa

I’m a star star star

Kwin ka I’m the top

I’m twerking on the runway

I am a kwin ka

You wanna be the kwin ka

I’m a kwin ka

I’m a I’m a I’m a kwin ka

I’m a kwin ka (Take a photo)

I’m a kwin ka

I’m a I’m a I’m a kwin ka

I’m a kwin ka