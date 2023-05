5 Band yang Menginspirasi Coldplay, Salah Satunya Radiohead

PIKIRAN RAKYAT – Coldplay, salah satu band paling terkenal di dunia saat ini, telah menciptakan gaya bermusik yang khas dan menginspirasi banyak pendengar.

Namun, seperti banyak musisi lainnya, mereka juga dipengaruhi oleh berbagai musisi dunia yang telah membentuk warna musik mereka.

Dalam perjalanan karier mereka, beberapa nama besar muncul sebagai sumber inspirasi yang signifikan bagi Coldplay. Berikut adalah musisi-musisi dunia yang membentuk warna musik Coldplay.

1. Brian Eno

Salah satu musisi yang mempengaruhi Coldplay adalah Brian Eno. Eno, seorang produser musik dan musisi eksperimental, telah berperan dalam mengembangkan suara ambient dan elektronika yang menjadi ciri khas Coldplay.

Kolaborasi mereka dengan Eno menghasilkan album-album seperti "Viva la Vida or Death and All His Friends" dan "Mylo Xyloto", yang menunjukkan perubahan arah musik mereka menuju suara yang lebih eksperimental.

2. A-ha

Coldplay sering dibandingkan dengan band Norwegia, A-ha. A-ha dikenal dengan hits mereka seperti "Take on Me" dan "Hunting High and Low". Gaya vokal dan melodi A-ha telah mempengaruhi pendekatan vokal dan melodi Coldplay, terutama dalam lagu-lagu seperti "Fix You" dan "The Scientist".

3. U2

Band rock legendaris U2 juga memberikan pengaruh pada Coldplay. Seperti U2, Coldplay menciptakan lagu-lagu yang epik dengan melodi yang kuat dan lirik yang bermakna.

Pengaruh U2 dapat terlihat dalam keterampilan Coldplay dalam menggabungkan melodi yang menggugah emosi dengan aransemen yang menarik.

Band rock Inggris Oasis juga dianggap sebagai salah satu pengaruh pada Coldplay. Oasis dikenal dengan lagu-lagu bertenaga dan melodi yang mudah diingat.