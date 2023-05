Nama-nama Personel Coldplay, Bukan Hanya Chris Martin

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris, Coldplay akan menggelar konser di Jakarta pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno (GBK). Chris Martin CS siap menyapa penggemar Indonesia.

Sejak Coldplay mengumumkan rencana konser di Indonesia, grup band yang dibentuk tahun 1997 ini banyak diperbincangkan. Namun tidak banyak yang mengetahui nama personel Coldplay, selain Chris Martin.

Siapa saja personel Coldplay?

Coldplay sudah dibentuk sejak tahun 1997. Saat ini Coldplay beranggotakan Chris Martin (Vokalis), Jonny Buckland (Gitaris), Guy Berryman (bassis), dan Will Champion sebagai drummer dan perkusionis.

Chris Martin adalah seorang musisi, penyanyi, dan penulis lagu terkenal yang lahir pada tanggal 2 Maret 1977 di Exeter, Devon, Inggris. Ia dikenal sebagai vokalis utama dan salah satu pendiri band rock alternatif terkenal, Coldplay.

Martin mulai menunjukkan minatnya dalam musik sejak usia dini. Dia belajar piano dan gitar, dan pada usia 11 tahun, ia bergabung dengan sebuah grup musik sekolah. Setelah lulus dari University College London, Martin membentuk Coldplay pada tahun 1997 bersama teman-temannya, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion.

Sebagai vokalis dan penulis lagu utama Coldplay, Chris Martin telah menjadi salah satu pengaruh utama dalam kesuksesan band tersebut. Coldplay meraih popularitas internasional dengan album debut mereka, "Parachutes" pada tahun 2000, yang memperoleh pujian kritis dan menghasilkan hits seperti "Yellow" dan "Trouble". Album-album berikutnya seperti "A Rush of Blood to the Head" (2002), "X&Y" (2005), "Viva la Vida or Death and All His Friends" (2008), dan "Mylo Xyloto" (2011) juga sukses besar dan membuat Coldplay menjadi salah satu band terlaris di dunia.

Chris Martin dikenal karena suaranya yang khas, lirik introspektif, dan kemampuannya untuk menyampaikan emosi melalui musiknya. Ia juga terkenal karena penampilan panggungnya yang energik dan karismatik.

Selain berkontribusi dalam Coldplay, Martin juga terlibat dalam proyek musik lainnya dan melakukan kolaborasi dengan berbagai artis terkenal. Dia juga aktif dalam kegiatan amal dan mendukung berbagai kampanye sosial.