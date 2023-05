Beberapa Detik Setelah Dibuka, Tiket Coldplay Jakarta Diserbu Setengah Juta Orang!

PIKIRAN RAKYAT - Momen sensasional kembali terjadi pada saat penjualan tiket Coldplay Jakarta pada Jumat, 19 Mei 2023. Ratusan ribu tiket langsung diserbu padahal sesi baru berjalan beberapa detik.

Tim Pikiran-Rakyat.com sempat mencoba untuk war tiket Coldplay sesi kedua kali ini. Sesi yang dibuka hari ini adalah pembelian untuk tiket secara umum.

Baru beberapa detik saja dijual, tiket dari Coldplay ini langsung diserbu oleh para penggemar band Inggris tersebut. Tak kurang dari 500 ribu pengunjung mengantri untuk beli tiket Coldplay Jakarta.

Meskipun baru beberapa detik saja, sudah muncul tampilan jika ruang permintaan tiket sudah penuh. Sehingga penggemar yang terlambat dipastikan takkan bisa menonton Coldplay konser di Jakarta tersebut.

"The waiting room is full. There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after few moment," kata pengumuman di situs ColdplayinJakarta pada pukul 10.02 WIB.

"Ruang tunggu sudah penuh. Ada lebih dari 500.000 pengguna menunggu di depan Anda. Silakan tunggu dan coba beberapa saat lagi," kata pengumuman tersebut.

Tak heran jika tiket Coldplay Jakarta ini diserbu langsung oleh para penggemar. Pasalnya ini pertama kalinya band asal inggris tersebut manggung di Indonesia.

Konser ini dilakukan dalam rangka tur dunia mereka bertajuk Music of the Spheres World Tour di Asia. Konser akan diselenggarakan pada 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK)