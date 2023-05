Tips War Tiket Coldplay Jakarta Hari Ini, Salah Satunya Pakai Mozilla

PIKIRAN RAKYAT - Penjualan tiket konser Coldplay Jakarta untuk public on sale dibuka hari ini, Jumat, 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB. Chris Martin CS akan datang ke Indonesia dalam rangkaian tur Music of the Spheres World Tour di Asia.

Penonton memberikan antusias yang tinggi menyambut konser Coldplay Jakarta, hal ini terlihat ketika situs resmi Coldplay down saat mereka mengumumkan rangkaian turnya.

Tingginya antusiasme penonton diprakirakan akan mencapai puncaknya saat war tiket konser hari ini, Jumat, 19 Mei 2023. Sementara tiket konser Coldplay Jakarta terbagi dua jenis, yakni presale pada 17-18 Mei dan penjualan umum pada 19 Mei yang ramai diserbu penggemar.

Untuk mengantisipasi adanya gangguan saat melakukan war tiket, ada beberapa tips yang harus disiapkan saat memenangkan war tiket Konser Coldplay Jakarta.

Berikut 5 tips war tiket konser Coldplay Jakarta:

1. Hindari WiFi

Cara pertama yang bisa dilakukan adalah hindari penggunaan WiFi, sebab ada jutaan pembeli yang mengakses jaringan internet. Sehingga disarankan menggunakan mobile data saat melakukan war tiket.

Jaringan mobile data di ponsel dinilai lebih stabil dibanding penggunaan jaringan WiFi, sehingga lebih memperbesar peluang untuk mengakses situs penjualan tiket.

2. Melakukan Jasa Titip