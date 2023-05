Desta Tiba-Tiba Banyak Dicari di Internet setelah Kabar Gugatan Cerainya, Kalahkan Johnny G Plate

PIKIRAN RAKYAT – Hari ini, Indonesia diramaikan dengan berbagai isu, mulai dari ‘war’ tiket konser Coldplay Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, dan terbaru kabar Desta yang menggugat cerai istrinya, Natasha Rizki. Adapun, kabar perceraian Desta dan Natasha Rizki itu tiba-tiba menjadi trending di berbagai platform.

Berdasarkan data dari Google Trends per Rabu, 17 Mei 2023, pukul 18.50 WIB, nama ‘Desta’ lebih banyak dicari daripada nama ‘Johnny G Plate’ atau pun konser Coldplay Jakarta. Hal ini pun menunjukkan bahwa banyak netizen yang lebih tertarik dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan Desta untuk Natasha Rizki dibanding dengan kasus korupsi Johnny G Plate, dan konser Coldplay Jakarta.

Tak hanya di Google, nama Desta dan Natasha Rizki juga menjadi isu perbincangan hangat atau trending topic di Twitter. Banyak netizen yang mempertanyakan kabar perceraian Desta, dan istrinya tersebut.

“Desta Natasha kenapaaaa,” kata akun Twitter H****, Rabu, 17 Mei 2023.

“Lha Desta ngajuin cerai, but who knows dibelakang ya, tapi kan susah dulu ngedapetin,” ujar S****.

“Kaget banget, ini Desta sama Natasha Rizki ada masalah apa?” ucap N****.

“Kira-kira sebelum memutuskan ini, Desta curhat ke siapa aja ya,” tutur K***.

“Gila, sejauh ini kabar cerai artis yang paling gue kaget dan beneran shock itu berita Desta dan Natasha,” kata T****.

Sementara itu, dilihat dari kolom komentar akun Instagram Desta, @Desta80s, diketahui bahwa banyak pula netizen yang merasa kecewa dengan kabar perceraian tersebut.